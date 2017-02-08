Спасатели Минской области усиливают меры пожарной безопасности

8 Февраля 2017 15:20

Сегодня в столичном регионе минус 10. В связи с морозами спасатели области усиливают меры пожарной безопасности. И если чаще основные причины возгораний - курение в постели и неисправная электропроводка, то с резким понижением температуры в сводках МЧС появляется еще один пункт - неисправная печь или нарушение правил пользования обогревательным оборудованием. Репортаж Натальи Кузьмицкой.

Дым из трубы почти над каждой крышей. Особенно в морозные дни это явление можно наблюдать в любой деревне и населенном пункте. Однако, к сожалению, происходят и случаи, когда печное или электрооборудование, которое должно приносить пользу, становятся причинами пожара и гибели человека.

В семье Рожковых пятеро детей, которые довольно часто болеют. Дома всегда необходимо поддерживать тепло и соответствующую температуру, поэтому иногда приходится топить печь несколько раз в день. Сегодня многодетная мать внимательно прислушивается к спасателям и обещает выполнять все требования, ведь главное, безусловно, безопасность.

Именно одинокие пожилые люди, ветераны, многодетные семьи - в так называемой группе риска. Поэтому во время профилактических рейдов, которые проводятся несколько раз в зимний сезон, спасатели посещают эти категории граждан. Ведь главная задача - не предотвратить, а предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в столице и области проводится акция "Безопасность в каждый дом". Однако, кроме частных домовладений, в списке объектов рейдовых мероприятий обязательно учреждения образования, предприятия и другие субъекты хозяйствования.

Кстати, сегодня инструктаж по правилам пожарной безопасности спасатели провели не только для взрослых.