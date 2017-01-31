31 Января 2017 15:24

Предотвратить трагедию. Спасатели Минской области усиливают меры пожарной безопасности. Особое внимание сотрудников МЧС - к сельскохозяйственным и промышленным объектам, а также к отдаленным деревням и дачным поселкам. Как отметили сегодня на профильном заседании в облисполкоме, только в прошлом году в центральном регионе произошло 1320 пожаров, это на два процента меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на такую тенденцию, огненная стихия унесла 140 жизней, из них трое детей. Основная причина трагедий - неосторожное обращение с огнем. А также эксплуатация печного оборудования.

Кроме того, МЧС оптимизирует количество и качество проверок предприятий и организаций. Их будут проводить не так часто, но более старательно и в случае реальной необходимости.