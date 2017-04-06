Спасатели Минской области продолжают мониторить паводковую ситуацию

6 Апреля 2017 15:32

Уровень воды в реках постоянно отслеживают. Это осуществляется на четырех гидропостах - на Свислочи, Вилии, Немане и Березине. По последним данным, вода в них не поднимается до опасного уровня, сейчас на большинстве рек наблюдается спад.

Резкому спаду воды в реках в ближайшие дни будут препятствовать дожди. По прогнозам синоптиков, возможен и мокрый снег. При этом воздух прогреется до 10 градусов. А вот ночью - заморозки.