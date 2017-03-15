Спасатели Минской области напоминают о запрете стихийных поджогов

15 Марта 2017 15:20

Теплая и относительно сухая погода приблизила сезон наведения порядка на собственных подворьях. Спасатели фиксируют первые случаи поджогов сухой травы и мусора. А между тем, это не просто опасно - в ветреную погоду быстро могут загореться дом или хозяйственные постройки. Поджог растительности - это и противозаконно. Антонина Станкевич отправилась в рейд вместе со спасателями Минской области.

Участковый инспектор милиции Владимир и спасатель Александр - довольно частые гости на этой улице в частном секторе города Узды. Зимой здесь проверяют состояние печек, проводки, а сейчас вот интересуются ситуацией с поджогами травы. Нередко такой способ люди выбирают как самый быстрый и действенный - чтобы убрать мусор.

Жительница этого дома Ада Врублевская признается: сжигать траву на собственном огороде попросту страшно. Часть хвороста женщина собирает граблями, а потом выносит в контейнер - он здесь рядом. Да и коммунальная машина приезжает каждый день.

В этом году теплая и относительно сухая погода приблизила сезон генеральной уборки. Так что, уже 6 марта спасатели зафиксировали первый случай поджогов травы.

Предупредить пожары - хотя спасатели могут их и потушить - сегодня приоритет. В качестве аргументов идут и простые беседы, и наглядный материал. Такие рейды по деревням и частным секторам - именно они в зоне риска - проводят по несколько раз в неделю.

За прошлый год спасатели зафиксировали более 600 пожаров, которые случились из-за сжигания растительности. В большинстве случаев загорелись хозяйственные постройки или даже жилые дома. Особенно опасны поджоги травы в ветреную и сухую погоду.

Профилактические рейды спасатели продолжат до конца весны - как правило, большинство пожаров происходит именно в этот сезон. Все-таки предупредить людей куда проще, чем тушить дом, охваченный пламенем.