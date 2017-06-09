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10 Июня 2017 10:00

Спартакиаду среди работников средств массовой информации в эти выходные принимают Стайки

Участники будут соревноваться в семи видах спорта. Команда Белтелерадиокомпании - в числе фаворитов турнира. Подробности в "Панораме".

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