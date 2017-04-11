Создание трудовых бригад из безработных

13 Апреля 2017 07:19

В Оршанском районе так решают проблему занятости. Несмотря на сдельно-премиальные условия, таким образом можно вполне неплохо заработать. Больше половины из обратившихся в местный центр занятости нашли работу моментально.

Новую программу трудоустройства изучил Андрей Ястребов. Заниматься посадкой деревьев несложно, говорит Ольга Журова - вчерашняя безработная. Несколько часов на подготовку саженцев. Сегодня это четырехлетние ели. Их аккуратно выкапывают из грядок питомника. Затем перевозят в пущи, где уже подготовлены лесосеки. Работа и по силам, и на свежем воздухе.

Найти такую работу оказалось несложно, тем более в сезон. Оплата сдельно-премиальная. И зависит от выработки. Но и такие условия позволяют в месяц получать неплохой заработок. Даже тем, кто без опыта.

Оршанский лесхоз в этом году должен выполнить небывалый до этого времени план - высадить более 6 млн саженцев деревьев на площади почти 1250 га. Без дополнительных рук пришлось бы непросто, как и сельхозпредприятиям района, где полным ходом идут полевые работы.

Что касается уже созданных групп, вплоть до осени они будут обеспечены работой. Благо ее хватает. Но сейчас в стадии разработки новая программа трудоустройства в районе, для чего подключают не только сельхозпредприятия и лесхоз. Будут задействованы почти все сферы. Цель - все, кто хочет получить работу, должны быть ею обеспечены.

Формирование бригад из числа безработных проходит практически во всех районах. Помимо лесхозов, договоры планируется заключать с предприятиями ЖКХ, дорожными и сельскохозйственными организациями, а также промышленными предприятиями.