16 Марта 2017 18:47

Современные подходы к работе с учениками и переход учебных заведений к электронному формату обсуждали сегодня участники семинара в Московском районе столицы. Неслучайно местом встречи стала 12 минская гимназия - именно она первой открыла свои двери в этом районе. Кстати, Московскому в этом году 40. Делегация из полусотни гостей - представительниц районной организации Белорусского союза женщин - побывала в ресурсных центрах, оценила образовательные программы, спортивную базу и узнала об истории района в гимназическом музее, который имеет статус народного.

К такому творческому отчету готовились и сами гимназисты. После официальной части творческие коллективы показали музыкальные и танцевальные номера, а также видеоролики и презентацию о 12-й гимназии.