30 Января 2017 15:24

Лечение углекислым газом, солнцем и холодом - современные методики реабилитации перенимают здравницы Минской области. Кроме узкопрофильного обследования, санатории предлагают разнообразные оздоровительные комплексы. Подкожные инъекции углекислым газом употребляют в обезболивании суставов, иммунитет повышают во время пантовых ванн, а гелиотерапия обеспечивает организм всем спектром солнечного света.

Курс на современные методики взяли 34 санатория области. Ежегодно здравницы принимают до 300 000 отдыхающих, среди которых 73 000 - зарубежные гости из России, Латвии, Франции, Азербайджана.