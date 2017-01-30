Общество
30 Января 2017 15:24
Современные методики реабилитации перенимают здравницы Минской области
Лечение углекислым газом, солнцем и холодом - современные методики реабилитации перенимают здравницы Минской области. Кроме узкопрофильного обследования, санатории предлагают разнообразные оздоровительные комплексы. Подкожные инъекции углекислым газом употребляют в обезболивании суставов, иммунитет повышают во время пантовых ванн, а гелиотерапия обеспечивает организм всем спектром солнечного света.
Курс на современные методики взяли 34 санатория области. Ежегодно здравницы принимают до 300 000 отдыхающих, среди которых 73 000 - зарубежные гости из России, Латвии, Франции, Азербайджана.
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