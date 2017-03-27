Общество
28 Марта 2017 15:25
Современные экологические технологии используют при озеленении столицы
При помощи специальной техники пересаживают даже большие взрослые деревья. Это позволяет сохранять каштаны, ясени и ели, которые растут на местах строительства или ремонтных работ. К экологическим инициативам присоединяются и столичные учебные заведения. Так, например, на территории лицея БГУ появилась новая ива. Ее посадили на месте полувекового дерева, которое до этого украшало внутренний двор лицея.
Во время месяца по наведению порядка в Минске высадят еще две тысячи деревьев. Они украсят столичные парки, скверы и городские улицы.
Другие новости
28.03.2017 15:20 / Общество 30-летний юбилей сегодня отмечает Белорусское объединение ветеранов
28.03.2017 08:14 / Общество Проект "Дело жизни" смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы"
28.03.2017 08:03 / Общество В Беларуси изменен порядок организации и проведения централизованного тестирования
28.03.2017 07:11 / Общество В Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности
28.03.2017 07:02 / Общество На Обуз-Лесновском полигоне снова слышны взрывы
27.03.2017 21:41 / Общество Евроопт разыграл 9-ю столичную квартиру в игре "Удача в придачу"
27.03.2017 21:25 / Общество Парадоксальная ситуация с рынком наружной рекламы сложилась в столице
27.03.2017 21:15 / Общество Дмитрий Побяржин: Николай Статкевич не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся
27.03.2017 21:10 / Общество Беларусь в 2018 году примет Международный космический конгресс
27.03.2017 21:00 / Общество Презентация Беларуси Международной ассоциации участников космических полетов
27.03.2017 19:04 / Общество Как бороться с насилием в отношении женщин обсуждали сегодня в столице
27.03.2017 18:42 / Общество В столице стартовал республиканский этап олимпиад
27.03.2017 15:30 / Общество Экзотические насекомые - в минском Ботаническом саду
27.03.2017 15:28 / Общество В последнюю неделю марта сохранится неустойчивая погода
27.03.2017 15:26 / Общество Почти 250 школьных лагерей действуют в Минске
27.03.2017 15:24 / Общество Безопасность детей - на контроле и в Госавтоинспекции
27.03.2017 15:22 / Общество Мультсериал от спасателей
27.03.2017 15:16 / Общество Вахте памяти у Вечного огня в Брестской крепости - 45 лет