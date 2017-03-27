Современные экологические технологии используют при озеленении столицы

28 Марта 2017 15:25

При помощи специальной техники пересаживают даже большие взрослые деревья. Это позволяет сохранять каштаны, ясени и ели, которые растут на местах строительства или ремонтных работ. К экологическим инициативам присоединяются и столичные учебные заведения. Так, например, на территории лицея БГУ появилась новая ива. Ее посадили на месте полувекового дерева, которое до этого украшало внутренний двор лицея.

Во время месяца по наведению порядка в Минске высадят еще две тысячи деревьев. Они украсят столичные парки, скверы и городские улицы.