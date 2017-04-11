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Совету ветеранов Белтелерадиокомпании 30 лет
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12 Апреля 2017 08:09

Совету ветеранов Белтелерадиокомпании 30 лет

Накануне почти два десятка дикторов, журналистов, режиссеров, операторов вновь оказались в центре телевизионной жизни. Юбилей дал возможность еще раз вспомнить информационные будни и в целом историю развития телевидения. Совет ветеранов сейчас насчитывает почти 600 бывших работников радио и телевидения.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Мы сейчас обладаем новыми технологиями, о которых, может быть, и не мечтали те люди, которых мы считаем золотым поколением, поколением, которое делало и создавало то телевидение и радио, в котором мы сейчас трудимся. Но они обладали больше живым эфиром. У них очень высокая требовательность. Они очень переживают за состояние страны и родного предприятия. Мы должны соответствовать".

Дмитрий Марченко, председатель Совета ветеранов Белтелерадиокомпании: "Все то, что было сделано нами за эти годы, не только показывалось жителям Беларуси и других республик Советского Союза, но и было оставлено в фонде Белорусского радио и Белорусского телевидения. И теперь многое из этих фондов используется. Я думаю, что мы должны выразить признательность тем ветеранам, которые работали ранее и которые создали надежный фундамент для радио и телевидения".

Дмитрий Марченко возглавляет совет ветеранов около двадцати лет. Профессиональную карьеру начинал в качестве журналиста. На днях Дмитрий Марченко отметил 91 день рождения.

Дмитрий Марченко, председатель Совета ветеранов БТ.jpg

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Музей истории БТ.jpg

Музей истории БТ.jpg

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