8 Января 2017 21:21

Модное нынче слово "стартап" прижилось не только в отрасли высоких технологий или науки, но и в социальной сфере. Пока кто-то только мечтает сделать мир лучше, некоторые берут и делают. Как умеют.

Пошив чехлов на кювезы для недоношенных детей, разработка новых туристических приложений, благодаря которым о Беларуси узнает весь мир, или же создание команды профессиональных больничных клоунов. Социальные стартапы набирают обороты и с каждым годом становятся все более оригинальными.

С этим не поспоришь. Впрочем, главное, что приносят реальную пользу обществу. С теми, кому не все равно, как жить, познакомилась Антонина Станкевич.

Глядя на них, сложно сдержать улыбку даже взрослым и серьезным людям из съемочной группы. Что уж тут говорить о детях. У команды профессиональных больничных клоунов эти праздничные дни расписаны буквально по минутам. Так уж вышло - некоторым приходится встречать Новый год и Рождество далеко от дома. Но атмосферу праздника можно и даже нужно создать и в больнице. Эти люди верят - смех отпугивает болезни. А потому ежедневно, добровольно и абсолютно бесплатно эти люди веселят детей, их родителей и даже закаленных жизнью и профессией медиков.

Говорить о проблемах - ее профессиональная обязанность. Журналист по специальности Марина Бегункова переквалифицировалась в швею с рождением дочери. Перо на время пришлось отложить, тем более, что распашонки, конверты и одеяла удавались на редкость хорошо. Посыпались заказы от других родителей, ну а после захотелось, чтобы хобби приносило еще и пользу.

Окунувшись в мир материнства, Марина узнала, ежегодно в Беларуси рождается примерно пять тысяч недоношенных детей. Так появилась идея отшить чехлы на кювезы. Первая партия - а это 60 изделий - уже почти готова и ждет отправки в региональные роддома. Финансируют проект спонсоры, неравнодушные клиенты, а мама Марины подключилась к шитью.

Тот случай, когда симбиоз физиков и лириков дает отличный результат. Эти люди работают в одной из лабораторий Академии наук. Филологи и программисты замахнулись на масштабный проект. Путеводитель по городам и весям страны уже готов. Теперь важно наполнить его качественным контентом. Принципиальное отличие этого приложения от тысячи подобных - в нем будет информация обо всех населенных пунктах страны - а это ни много ни мало - 27 тысяч городов, местечек и деревень. Ведь в каждом - уверены эти люди - есть на что посмотреть и есть чем гордиться. Пока что в приложении информация об 11 городах, но как говорится, лиха беда начало.

Ну а в этой компании не встретишь маму с ребенком. Гомельские отцы активно развивают новое движение "папазал". Как всегда, идея проста. Несколько раз в неделю папы берут детей, отправляются в спортзал и весело проводят время. По словам активистов, таким образом решается несколько проблем: здесь и приобщение к ЗОЖ, и общение отцов и детей, и компания единомышленников. Главное правило - мамам вход воспрещен!

Эти люди предлагают любителям спокойного отдыха новую настольную игру. От аналогов ее отличает чисто национальный колорит. Авторы говорят, это игра о Беларуси и в первую очередь для белорусов.

Окунуться в атмосферу настоящих археологических раскопок можно и не выходя из теплого зала, что особенно актуально в такую погоду.

Идея настольной игры родилась непосредственно на археологических раскопках. Поиграть в полесских археологов теперь можно на популярных игротеках в крупных городах Беларуси, однако, авторы игры уверены: впоследствии в настолку с национальным колоритом сыграет весь мир.

Это офис одного из крупнейших в стране конкурсов социальных проектов. Александр Скрабовский рассказывает: раз в полгода приходит около 200 заявок. Это намного меньше, чем, например, три года назад, когда все только начиналось. Однако и идеи стали интереснее. Задача организаторов конкурса - обучить людей, помочь им презентовать свои проекты и в конечном итоге найти средства на их реализацию. С 2013 года неравнодушные белорусы от спонсоров, неравнодушных людей получили на реализацию своих идей более 125 тысяч долларов в эквиваленте.

К слову, спонсорская помощь никогда не идет лично авторам. Принципиально деньги не выделяют на аренду помещений или зарплату определенных специалистов. Однако проект, реализованный по всем правилам бизнес-планирования, вполне может впоследствии стать финансово успешным. Но это будет уже совсем другая история и сюжет.