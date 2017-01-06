Общество
3 Января 2017 18:43
Социальные проекты, которые могут принести пользу, сегодня активно разрабатывают белорусы
Чехлы для кювезов, интернет-магазин продуктов из личных подворий и IT-школа для людей, лишенных слуха. Социальные проекты, которые могут принести пользу, сегодня активно разрабатывают белорусы. Деньги на реализацию смелых идей готовы дать не только меценаты, а также неравнодушные жители. Сбор средств активно ведется и на популярных краудфандинговых платформах. Антонина Станкевич познакомилась с теми, кто хочет сделать мир лучше.
Журналист по образованию, а швеей пришлось стать по призванию с рождением дочери. Тогда вот Марина Бегункова вспомнила, что неплохо справляется с тканью, нитями, иглами и ... бегунками. Сначала шила распашонки, одеяла и комбинезоны для своей дочери, потом посыпались заказы от других родителей, затем захотелось, чтобы хобби приносило не только радость, но и пользу. Так появилась идея шить чехлы на кювез для недоношенных детей.
В ближайших планах - пошить 60 таких изделий и передать их в родильные дома страны. Особенно чехлы ждут в регионах. К инициативе, кстати, подключилась и мама Марины, а некоторые заказчики помогают финансово.
Анастасия Казакевич живет недалеко от станции метро "Каменная Горка", а поэтому нередко делает покупки на местном стихийном рынке. Будто бы сама собой родилась идея создания интернет-магазина, где будут продавать товары из личных подворий. Цели у проекта две: во-первых, у пенсионеров отпадет необходимость стоять около метро, а потребители получат возможность покупать качественные овощи, грибы и даже соления-варения.
В этом классе каждый желающий постигает мир высоких технологий. Одним из таких учеников когда-то стал Максим Молнар. Самой большой сложностью было донести парню с нарушением слуха стандартный курс по 3Д-моделированию. Теперь Максим успешно работает в одной из самых востребованных сфер, а руководством школ созданы специализированные классы, где овладеть премудростями программирования, тестирования и 3Д-моделирования могут люди с такими же проблемами. Один из педагогов - Максим Молнар.
По итогам года с десяток подобных идей представили на конкурсе социальных проектов. Лучшие - а итоги определяют исключительно голосованием в Интернете - получают поддержку спонсоров, среди которых руководители крупных компаний.
А уже с середины месяца стартует прием заявок на новый конкурс социальных проектов. Главное, утверждают организаторы, гореть идеей.
Журналист по образованию, а швеей пришлось стать по призванию с рождением дочери. Тогда вот Марина Бегункова вспомнила, что неплохо справляется с тканью, нитями, иглами и ... бегунками. Сначала шила распашонки, одеяла и комбинезоны для своей дочери, потом посыпались заказы от других родителей, затем захотелось, чтобы хобби приносило не только радость, но и пользу. Так появилась идея шить чехлы на кювез для недоношенных детей.
В ближайших планах - пошить 60 таких изделий и передать их в родильные дома страны. Особенно чехлы ждут в регионах. К инициативе, кстати, подключилась и мама Марины, а некоторые заказчики помогают финансово.
Анастасия Казакевич живет недалеко от станции метро "Каменная Горка", а поэтому нередко делает покупки на местном стихийном рынке. Будто бы сама собой родилась идея создания интернет-магазина, где будут продавать товары из личных подворий. Цели у проекта две: во-первых, у пенсионеров отпадет необходимость стоять около метро, а потребители получат возможность покупать качественные овощи, грибы и даже соления-варения.
В этом классе каждый желающий постигает мир высоких технологий. Одним из таких учеников когда-то стал Максим Молнар. Самой большой сложностью было донести парню с нарушением слуха стандартный курс по 3Д-моделированию. Теперь Максим успешно работает в одной из самых востребованных сфер, а руководством школ созданы специализированные классы, где овладеть премудростями программирования, тестирования и 3Д-моделирования могут люди с такими же проблемами. Один из педагогов - Максим Молнар.
По итогам года с десяток подобных идей представили на конкурсе социальных проектов. Лучшие - а итоги определяют исключительно голосованием в Интернете - получают поддержку спонсоров, среди которых руководители крупных компаний.
А уже с середины месяца стартует прием заявок на новый конкурс социальных проектов. Главное, утверждают организаторы, гореть идеей.
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