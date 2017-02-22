Социальные нестандарты

21 Февраля 2017 21:28

Жители Подоросского сельского совета в Гродненской области уже несколько лет проезжают почти 30 километров, чтобы получить элементарные бытовые услуги, например, поход к парикмахеру, в химчистку или ателье. Двери их собственного пункта бытового обслуживания давно на замке, а индивидуальный предприниматель в агрогородок не заезжает. Между тем, в сельсовете живет более тысячи человек. И такая ситуация не только здесь. Почему забыли про социальные стандарты и как намерены исправить ситуацию, узнавал Дмитрий Смирнов.

Раньше парикмахер приезжала в Подороск дважды в неделю. Софья Колодинская говорит: клиентов на стрижку было столько, что мастер едва успевала всех подстричь. Но парикмахерскую вместе со всем комплексным пунктом бытовых услуг закрыли. Цифры утверждали, что в сельсовете, где живут 1190 человек, эти услуги нерентабельны.

Парикмахерская в агрогородке Подороск не работает уже больше двух лет. Выездного обслуживания тоже нет. Ближайший специалист с ножницами и феном работает в 25 километрах отсюда.

После закрытия местным предложили записываться на стрижку, и когда наберется необходимое количество клиентов, парикмахер приедет. За все время, как говорят жители, никто к ним так и не добрался.

Когда же на дверях появился замок, а система "по записи" не сработала, Софья Колодинская на личном опыте убедилась – добраться до парикмахерской в Волковыске в ее возрасте совсем непросто.

Ситуация в Подороске, как говорят эксперты, к сожалению, не уникальна. В нескольких районах Гродненской области ситуация такая же. И дело не только в парикмахерских. Нет химчисток и ремонта обуви. Приходится ехать в райцентры. По крайней мере, так делают те, у кого есть возможность.

Специалисты смотрят на ситуацию сельского сервиса под другим углом. Более масштабным. Там, где закрываются пункты обслуживания, заказы на услуги принимает почта, или перспективу видят индивидуальные предприниматели. Очевидно, что эту нишу услуг стоит передавать именно частному сектору. Или хотя бы делить с ним. В нескольких районах Гродненской области уже есть успешные примеры, когда сами односельчане стали индивидуальными предпринимателями.

Ольга Короткая, начальник управления Гродненского облисполкома: "Максимально доносится информация до населения, что они имеют возможность не только обучатся, но и при государственной поддержке создать и развивать свой бизнес. И поддержка в виде бюджетной помощи в размере 1000 базовых величин. Органы власти готовы оказать содействие в виде написания бизнес-плана".

В прошлом году в Гродненской области из более чем 700 открытых ИП по оказанию услуг 400 зарегистрированы в сельской местности. И все же пока частный сектор не в силах заменить так называемые дома быта. Рентабельность бизнеса, похоже, здесь выигрывает у социальных стандартов.