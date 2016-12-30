Сотрудников Белтелерадиокомпании поздравили Дед Мороз и Снегурочка

30 Декабря 2016 12:12

В Беларуси последний рабочий день уходящего года. С годом наступающим сегодня утром сотрудников Белтелерадиокомпании поздравляли Дед Мороз, Снегурочка и цыганка, которая рассказала каждому, что его ждет в 2017. А вот настоящие аналитические прогнозы можно было услышать от работников Агентства теленовостей. Для них праздничные дни обычно оказываются рабочими, но это никоим образом не сказывается на новогоднем настроении.

Марат Марков, заместитель председателя Белтелерадиокомпании: "Хочется, чтобы оно (новогоднее настроение) было сегодня у всех. Ну, не только сегодня, а весь год. У всех журналистов, у всех сотрудников Белтелерадиокомпании. Мне кажется, мы все этого заслужили. И пусть следующий год сложится для всех нас!"

Иван Михайлов, главный директор главной дирекции Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: "Настроение, безусловно, праздничное. Мне кажется, что несмотря на массу каких-то трагических событий во всем мире все равно год вышел неплохим. Я надеюсь, что в 2017, я в этом уверен, будет лучше. Поэтому я всех поздравляю".

Несмотря на праздничные дни, в эфире Белтелерадиокомпании телезрители смогут не только еще раз вспомнить самые значимые и яркие события 2016, но и узнать самую оперативную информацию уже нового 2017 года.