Общество
1 Июня 2017 15:33
Сотрудники ГАИ напомнили о необходимости правильно перевозить детей в автомобиле
Сотрудники ГАИ сегодня напомнили водителям о необходимости правильно перевозить детей в автомобиле. Те, кто соблюдает правила дорожного движения и приобрел специальные удерживающие кресла, получили своеобразную награду - билет на интерактивный спектакль "Маленький принц". Он пройдет в одном из торговых центров столицы.
До 5 июня водителям следует включать ближний свет фар и днем. Сейчас в столичном регионе проходит акция "Внимание, дети".
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