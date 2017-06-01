Сотрудники ГАИ напомнили о необходимости правильно перевозить детей в автомобиле

1 Июня 2017 15:33

Сотрудники ГАИ сегодня напомнили водителям о необходимости правильно перевозить детей в автомобиле. Те, кто соблюдает правила дорожного движения и приобрел специальные удерживающие кресла, получили своеобразную награду - билет на интерактивный спектакль "Маленький принц". Он пройдет в одном из торговых центров столицы.

До 5 июня водителям следует включать ближний свет фар и днем. Сейчас в столичном регионе проходит акция "Внимание, дети".