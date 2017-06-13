Сотни минчан сегодня безвозмездно сдали кровь

14 Июня 2017 12:05

Среди тех, кто с самого утра пришел в городской центр трансфузиологии, - медики, студенты и преподаватели, а также медийные персоны. Каждый из них прошел медицинское обследование и заполнил анкету донора.

Биоматериал требуется во время сложных операций, а также при изготовлении лекарственных препаратов. Только в Минском городском центре трансфузиологии за этот месяц безвозмездно сдали кровь более 250 человек.