Состав с пострадавшими в железнодорожной аварии в Москве прибыл в Минск

9 Апреля 2017 15:02

Часть белорусов, пострадавших в железнодорожной аварии в Москве, прибыла в Минск. В больницах российской столицы остаются две белоруски. По словам медиков, их состояние стабильное.

Сегодня поезд Москва – Брест, попавший накануне в аварию в российской столице, вернулся в Минск. Этим составом приехала часть пострадавших в ЧП пассажиров. Их встречали 5 экипажей медиков. Один из них будет сопровождать поезд до места назначения. В составе находились 9 пассажиров, которым понадобилась медицинская помощь. Шестеро из них - граждане России. Они направлены на лечение в клиники Минска. Остальные продолжили путь. Один пострадавший гражданин Беларуси выйдет в Барановичах - мужчина отказался от госпитализации. На станции его встретят медики.

Напомним, ЧП произошло накануне. Пассажирский поезд Москва - Брест столкнулся с электричкой Москва - Усово. Два вагона и локомотив сошли с рельсов. Пострадали 50 человек. Среди причин трагедии - отказ тормозов. Движение на участке полностью восстановлено.