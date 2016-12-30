Солигорск сегодня принимал главную елку Минской области

29 Декабря 2016 18:43

Большой новогодний праздник объединил более 700 юных жителей центрального региона. 20 лучших учеников по итогам года получили награды и благодарности. Праздник посвятили благотворительной акции "Наши дети". Новогодний квест, флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек и зрелищный театрализованный показ. Попала на новогоднюю сказку и Наталья Кузьмицкая.

Даже во время каникул Яна Гомза не оставляет занятия. Сейчас девочка готовится к очередному этапу олимпиады по русскому языку. Филология любимое, но не единственное хобби.

С третьего класса она активно участвует и побеждает в многочисленных олимпиадах и конкурсах, научных и творческих.

В этом году за свои достижения и успехи в школьной и внешкольной жизни девочка получила очередное почетное звание - "Лучший ученик Минской области". Такая оценка стала отличным завершением четверти для 20 школьников из всех районов Минской области.

Самых остроумных, спортивных и творческих детей встречали на главной областной елке без преувеличения десятки Дедов Морозов и Снегурочек. На традиционный предновогодний праздник в этом году пригласили 740 мальчиков и девочек из всех уголков области. Новогоднюю программу "Сказка волшебного фонаря" готовили для благодарных зрителей лучшие артисты.

Чтобы попасть на главное представление и увидеть сказку, детям надо было пройти квест. У каждого района был свой маршрут путешествия. В конце ожидали пазлы, которые потом сложили в единую карту Минской области, где сегодня повсюду проходят детские праздники.

Областная елка в Солигорске - кульминация большой благотворительной акции "Наши дети", которая проводится уже 21-й год подряд в поддержку воспитанников детских домов, приемных и опекунских, многодетных и малообеспеченных семей. Они сегодня также присутствовали в праздничном зале.

В конце новогоднего мюзикла каждый участник праздника, кроме незабываемых впечатлений, получил еще и угощения. Но благотворительный марафон на этом не заканчивается, акция будет проходить до 8 января.