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Солигорск сегодня принимал главную елку Минской области
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29 Декабря 2016 18:43

Солигорск сегодня принимал главную елку Минской области

Большой новогодний праздник объединил более 700  юных жителей центрального региона.  20 лучших учеников по итогам года получили награды и благодарности. Праздник  посвятили благотворительной акции "Наши дети". Новогодний квест, флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек и зрелищный театрализованный показ.  Попала на новогоднюю сказку и Наталья Кузьмицкая

Даже во время каникул Яна Гомза не оставляет занятия. Сейчас девочка готовится к очередному этапу олимпиады по русскому языку. Филология любимое, но не единственное хобби.

С третьего класса она активно участвует и побеждает в многочисленных олимпиадах и конкурсах, научных и творческих.

В этом году за свои достижения и успехи в школьной и внешкольной жизни девочка получила очередное почетное звание  - "Лучший ученик Минской области". Такая оценка стала отличным завершением четверти для 20 школьников из всех районов Минской области.

Самых остроумных, спортивных и творческих детей встречали на главной областной елке без преувеличения десятки Дедов Морозов и Снегурочек. На традиционный предновогодний праздник в этом году пригласили 740 мальчиков и девочек из всех уголков области. Новогоднюю программу "Сказка волшебного фонаря" готовили для благодарных зрителей лучшие артисты. 

Чтобы попасть на главное представление и увидеть сказку, детям надо было пройти квест. У каждого района был свой маршрут путешествия. В конце ожидали пазлы, которые потом сложили в единую карту Минской области, где сегодня повсюду проходят детские праздники. 

Областная елка в Солигорске - кульминация большой благотворительной акции "Наши дети", которая проводится уже 21-й год подряд в поддержку воспитанников детских домов, приемных и опекунских, многодетных и малообеспеченных семей. Они сегодня также присутствовали в праздничном зале.

В конце новогоднего мюзикла каждый участник праздника, кроме незабываемых впечатлений, получил еще и угощения. Но благотворительный марафон на этом не заканчивается, акция будет проходить до 8 января. 

 

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