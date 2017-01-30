Сохранится ли частный сектор в Минске?

30 Января 2017 15:22

Одноэтажный Минск. Сохранится ли частный сектор в столице? Минские архитекторы определились: сносить малоэтажную застройку планируют только вдоль центральных магистралей, а также в местах, где планируется строительство столичной инфраструктуры. Реконструкция ждет и квартал в пределах улиц Одоевского, Харьковской и Гусовского.

Кому следует собирать чемоданы, а кто останется жить на привычном месте, выясняла Антонина Станкевич.

Последние 10 лет на чемоданах. Наталья Раковец прожила в этом доме всю жизнь: еще с тех пор, когда квартал был городской окраиной, а сегодня ее дом стоит едва ли не в центре города. Слухи о сносе волнуют женщину и соседей последние двадцать лет. Женщина не против переехать, только хотелось бы определенности.

Архитектор Вячеслав Евсеев - автор проекта реконструкции квартала. На макетах и графических планах замысел градостроителей. Из двухсот частных домов примерно половина пойдет под снос. Территорию вокруг остальных приведут в порядок.

Кроме того, в новом квартале появится новый детский сад на 95 мест, а также школа. При частичном сохранении частного сектора такой инфраструктуры будет достаточно, утверждают архитекторы.

Архитекторы говорят: частную застройку, где это возможно, полностью сохранят. Исключение - те кварталы, через которые пройдет третья линия метро, а также новые автомагистрали. Правда, не исключено, что владельцам частных домов придется придать фасадам и домам единый вид.

Под снос пойдут и те дома, территорию вокруг которых нельзя привести в порядок и подвести все необходимые коммуникации - канализацию, свет и удобные дороги. Сейчас специалисты обследуют такие районы. По каждому вынесут отдельный вердикт.