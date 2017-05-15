Сохранению семейных ценностей в Беларуси традиционно уделяется особое внимание

15 Мая 2017 21:37

Сегодня в Беларуси, как и во всем мире, отмечают День семьи. Сохранению и преумножению семейных ценностей и традиций в стране традиционно уделяется особое внимание. Строительство домов семейного типа, льготные преференции, например, по оплате жилищно-коммунальных услуг. И, конечно же, признание заслуг в деле воспитания детей. Политика государства в отношении многодетных матерей и отцов, а также тех, кто стал опекуном, останется неизменной и на ближайшие годы. Ведь от того, какой будет семья, зависит многое. В том числе экономические достижения. Парламент уже сегодня рассматривает вопрос об учреждении вслед за орденом Матери ордена Семьи и даже прорабатывает возможность установления Дня отца. О том, как многодетность становится белорусским брендом, репортаж Андрея Ястребова.

Отец девятерых детей Александр Галабурда говорит утро любит. Это время, когда можно побыть еще пару минут с ребятами по пути в школу. Совсем недавно семье подарили микроавтобус.

Из девятерых детей - трое школьников. Самая старшая - Ольга. Ей 15 лет. Главная помощница в семье и одна из лучших учениц школы. Гуманитарные предметы даются легко. И уже подумывает о выборе профессии.

К таким ученикам - в школе особое внимание и контроль. Дополнительные занятия с преподавателями, постоянные контакты с родителями. Ну и, конечно, помогают материально.

Елена Кужелькова, заместитель директора СШ № 4 г. Шклова: "В настоящий момент в нашей школе обучаются 213 детей из 62 многодетных семей. Стараемся жить проблемами детей, многодетных семей. Поэтому мы тесно сотрудничаем с предприятиями и организациями города, которые на 1 сентября помогают собрать детей в школу".

А еще - бесплатное питание, вдвое дешевле стоимость учебников, оздоровление. Для семьи Галабурда - еще и жилищная проблема разрешилась. Теперь места на кухне хватает всем. Сегодня, в День семьи, испекли свои любимые пирожки.

Лилия Галабурда, многодетная мать: "Мы обратились в райисполком, в Шклов, стали на очередь, нам вот выделили две квартиры, ну и опять же 100% оплата государства".

О том, что в Беларуси намерены и дальше поддерживать многодетные семьи, не раз говорил и Президент. В том числе и на ежегодном Послании к белорусскому народу и парламенту. Это касается и строительства жилья, и предоставления льгот, и, конечно же, признания заслуг в деле воспитания детей.

Господдержка несомненно стала стимулом для укрепления института семьи. За год только в Могилевской области список многодетных матерей пополнился на тысячу. Специалисты не исключают роль в этом и семейного капитала.

Еще одной формой поддержки стало строительство вот таких комфортных многофункциональных домов семейного типа. Само понятие мама и папа стало еще и профессией. А саму проблему сиротства, например, в Шкловском районе, удалось решить полностью.

За несколько лет только в Могилевской области выросли 53 таких дома. По мнению депутатов парламента, заслуги в том числе и таких семей должны быть отмечены наградами.

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В моем представлении это орден, которым может быть награждена семья + мать и отец, которые воспитали пятеро детей. Не только их родили, но и воспитали, дали им профессию и путевку в жизнь".

Правда, орден станет не единственным новшеством. В Беларуси уже прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска при рождении ребенка и установлении Дня отца.