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1 Февраля 2017 12:51

Снос минской городской больницы №2 начался

Делают это сверху вниз, практически вручную и по кирпичику. Весь процесс мы сняли с необычного ракурса. Подробнее - в "Панораме".

снос-больницы-№2__900.jpg

снос-больницы-№2_900.jpg

снос-больницы-№2___900.jpg

 

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