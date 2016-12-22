Снежный фристайл на ретро-ралли

19 Декабря 2016 15:25

На заснеженную трассу стадиона "Заря" выехали десятки авто годов СССР - "жигули", "москвичи" и другие марки. По условиям соревнований, двигатель и кузов в авто оригинальные. Тюнинговать можно было только салон - укрепить специальным каркасом и оставить внутри только одно сиденье, чтобы автомобиль был максимально легким. При этом возраст пилотов не ограничивался - самому молодому гонщику всего 12. Соревнования среди сторонников автоклассики - нынешний дебют на рождественских автогонках. Ранее на турнире разворачивалась борьба только между пилотами гоночных карт.