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Снежные сугробы вывозят в режиме нон-стоп
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5 Января 2017 15:29

Снежные сугробы вывозят в режиме нон-стоп

Сейчас высота снежного покрова в Минске составляет 13 сантиметров, 10 выпало за последние сутки. Снежные сугробы вывозят в режиме нон-стоп. В том числе и на новую столичную снегоплавильную станцию. За два дня сюда привезли снег более 150 тяжелогрузов из Партизанского, Ленинского и Заводского районов столицы, а также кольцевой автодороги. В среднем, чтобы выгрузить снег в специальный теплый бассейн, машинам необходимо не более трех минут.

 

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