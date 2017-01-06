5 Января 2017 15:29

Сейчас высота снежного покрова в Минске составляет 13 сантиметров, 10 выпало за последние сутки. Снежные сугробы вывозят в режиме нон-стоп. В том числе и на новую столичную снегоплавильную станцию. За два дня сюда привезли снег более 150 тяжелогрузов из Партизанского, Ленинского и Заводского районов столицы, а также кольцевой автодороги. В среднем, чтобы выгрузить снег в специальный теплый бассейн, машинам необходимо не более трех минут.