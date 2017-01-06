Снег и морозы обрадовали любителей зимних видов спорта

9 Января 2017 08:07

В Гродно в зимнем парке четыре специальные пушки заснеживают склоны. Нужен 30-сантиметровый слой снега, чтобы открыть катания на сноуборде и горных лыжах. Так что морозные минус 25 для работников горнолыжного центра то, что нужно.

Виктор Шумель, начальник парка активного отдыха "Коробчицкий олимп": "Я думаю, мы и любители горнолыжного отдыха в первую очередь обрадовались сильным морозам, которые пришли в город и в республику. Мы планируем в ближайшие дни - понедельник - открыть катания. С четверга работаем в полную силу круглосуточно, заготавливаем примерно 100 кубометров ежечасно".

Сейчас для любителей активного отдыха завершают подготовку первого склона. Его протяженность - более двухсот метров.