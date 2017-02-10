Смотрите завтра вечером программу "Главный эфир"

11 Февраля 2017 09:02

Как вывести на рентабельную работу убыточные предприятия? Механизмы доверительного управления. И что нужно сделать, чтобы придать дополнительный импульс развитию белорусской экономики? Разные точки зрения - на совещании у Президента. Смотрите завтра вечером в программе "Главный эфир".