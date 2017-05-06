Общество
6 Мая 2017 09:03
Смотрите завтра "Главный эфир"
О Великой Победе, накануне 9 мая. А также сотрудничество Беларуси и Китая. Смотрите завтра в "Главном эфире".
Как купить белорусское? У китайцев - есть вопросы.
И о тех, кто уже распробовал наше, из личного опыта.
Ставки растут. Что делать с тарифами на услуги ЖКХ?
И почему кредиты легли на коммунальные службы? Расплата одного региона.
Кого сильнее бьет по кошельку перекрестный огонь субсидирования? Расследование программы.
Они сражались до последнего патрона. Историки копают до последнего имени.
Западный форпост: неизвестные факты о Брестской крепости.
Другие новости
06.05.2017 15:12 / Общество 10 белорусских студентов отправятся на две недели в Китай для повышения квалификации
06.05.2017 15:10 / Общество Минутой молчания почтили в ООН события Второй мировой войны
06.05.2017 15:07 / Общество Чествование в интернате ветеранов войны и труда
06.05.2017 15:03 / Общество Празднования в Минской области начались с торжественного митинга у Кургана Славы
06.05.2017 15:00 / Общество В Минске завершилась репетиция церемонии возложения к монументу Победы
06.05.2017 12:31 / Общество Торжественный областной праздник ко Дню Победы состоялся возле Кургана Славы
06.05.2017 09:09 / Общество Решить все проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии
06.05.2017 09:05 / Общество В Беларуси проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
06.05.2017 09:02 / Общество В Минске состоялся митинг-реквием, посвященный памяти Джумаша Асаналиева
05.05.2017 21:19 / Общество Подарочные наборы ко Дню Победы ветеранам от интернет-гипермаркета "Е-доставка"
05.05.2017 21:17 / Общество Внуки о войне. Яков Шведов "Смуглянка"
05.05.2017 21:15 / Общество В Ушачском районе вспоминают легендарный прорыв вражеской блокады партизанами
05.05.2017 21:08 / Общество Китайские журналисты продолжили свой пресс-тур по Беларуси
05.05.2017 21:04 / Общество Интервью посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого в "Главном эфире" в воскресенье
05.05.2017 21:01 / Общество Украинцы активно рассматривают Беларусь как страну для работы и жизни
05.05.2017 19:10 / Общество Первый женский мотопробег Беларуси
05.05.2017 19:09 / Общество В Минске официально открылся молодежный трудовой семестр
05.05.2017 19:08 / Общество В отделениях почтовой связи страны проходит акция "Отправьте весточку ветерану"
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)