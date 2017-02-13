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Смотрите ток-шоу "Форум" о дополнительном школьном дне
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13 Февраля 2017 07:09

Смотрите ток-шоу "Форум" о дополнительном школьном дне

Дополнительный школьный день с трудами, физкультурой или факультативами, а также сбор денег на нужды школы: куда, сколько и как платить? В Беларуси активно обсуждают возможные изменения Кодекса об образовании. Мы собрали вопросы, которые вызывают больше всего споров. В студии ток-шоу "Форум" сегодня вечером учителя, репетиторы, депутаты и, конечно же, родители.

  

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