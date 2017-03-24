Общество
25 Марта 2017 17:00
Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы"
Так за что или против чего митинговали сегодня в Минске?
И добились ли организаторы несанкционированной акции результата, на который рассчитывали? А также почему пропагандисты "Радио Свобода" были растеряны во время онлайн-трансляции? Об этом и не только – “Клуб редакторов”. Смотрите прямой эфир сразу после “Панорамы”.
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