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25 Марта 2017 17:00

Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы"

Так за что или против чего митинговали сегодня в Минске?

И добились ли организаторы несанкционированной акции результата, на который рассчитывали? А также почему пропагандисты "Радио Свобода" были растеряны во время онлайн-трансляции? Об этом и не только – “Клуб редакторов”. Смотрите прямой эфир сразу после “Панорамы”.

  

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