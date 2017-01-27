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27 Января 2017 21:26

Смотрите "Клуб редакторов"

Грязная кампания против сына Трампа в американских СМИ: свободная пресса в свободном падении - еще одно дно пробито. Почему либеральные СМИ и Голливуд ополчились против хозяина Белого дома? А также чем объяснить растущий спрос на "Майн кампф" Гитлера в Европе? Смотрите "Клуб редакторов" в субботу после утренних новостей.