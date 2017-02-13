Смотрите 5-ю серию фильма АТН, посвященного 100-летию белорусской милиции

13 Февраля 2017 07:10

Катастрофа на ЧАЭС. Пожарная служба в 1986 году входила в состав МВД, главным героем выпуска стал Василий Игнатенко - белорусский спасатель, который одним из первых оказался на крыше пылающего реактора. Смотрите "Историю милиции в лицах" на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".