Смог над Минском почти рассеялся

12 Января 2017 15:20

Об этом сегодня сообщили в гидрометцентре. В течение двух дней специалисты пристально следили за состоянием воздуха в столице. И сегодня утром отметили, что все экологические показатели в норме. Напомним, во вторник из-за резкого повышения температуры почти на 10 градусов в воздухе повысился процент вредных веществ. Такое природное явление называют приземной инверсией.

За экологическим составом воздуха в Минске следят сразу пять автоматических станций. Они размещены в разных районах города. Оперативную информацию о состоянии атмосферного воздуха в режиме онлайн можно найти на сайте Республиканского гидрометеоцентра.