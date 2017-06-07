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"Смертельное хобби" - специальный репортаж Агентства теленовостей в вечернем эфире
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8 Июня 2017 07:15

"Смертельное хобби" - специальный репортаж Агентства теленовостей в вечернем эфире

Выброс адреналина или опасное развлечение. "Смертельное хобби" - специальный репортаж Агентства теленовостей смотрите сегодня вечером после “Панорамы”.

Без права на ошибку. Почему экстрим все чаще завоевывает молодежь? Правда ли то, что для этих людей лайки в интернете дороже жизни? Кто такие руферы, роуджамперы и зацеперы? Какова философия белорусских экстремалов и почему с каждым годом их становится все больше? "Смертельное хобби" - специальный репортаж Агентства теленовостей смотрите сегодня вечером сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

  

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