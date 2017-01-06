Сложные условия погоды принес сегодня циклон "Аксель"

4 Января 2017 15:33

Сложные условия погоды принес сегодня в столицу и область циклон "Аксель". Сильные снегопады и метель с утра осложняют движение общественного транспорта. В утренний час пик автобусы и троллейбусы опаздывали примерно на 16 минут, трамваи - на 7. К этому времени задержка сократилась вдвое. Снегопад не повлиял на работу национального аэропорта, все рейсы отправляются по расписанию. Чтобы расчистить улицы и дороги, на работу сегодня вышли около четырех тысяч человек и более 400 единиц спецтехники. Коммунальные службы готовы привлечь минчан на помощь по уборке снега, обеспечив их необходимым инвентарем. По словам специалистов, работу по уборке снега значительно замедляют припаркованные авто вдоль проезжих частей.

Аграриям сильные снегопады только на руку. По словам специалистов, зимний покров защитит озимые культуры от сильных морозов, которые приближаются. Отметим, в этом году в Минской области под озимые отвели более 300 тысяч гектаров.

Впрочем, снег принес радость и школьникам, которые сейчас отдыхают на каникулах. Детвора активно лепит снеговиков и катается на санях с горок.

По прогнозам синоптиков, такая же снежная погода сохранится и в ближайшие дни. Начиная с пятницы, столбики термометров резко опустятся и температура воздуха составит до минус 20 градусов.