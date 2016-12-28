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Сложные погодные условия сохранятся в течение среды
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28 Декабря 2016 15:37

Сложные погодные условия сохранятся в течение среды

Лесоповал в разных точках Минска. Как результат - 8 поврежденных автомобилей и балкон в пятиэтажном доме. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, который принес на нашу территорию циклон "Барбара", нарушил прочность деревьев. Для приземления городские великаны выбрали легковушки, припаркованные рядом с зеленой территорией. Пострадавших нет. В автомобилях - разные механические повреждения.

Сложные погодные условия сохранятся еще в течение среды. В четверг ветер утихнет и осадков станет меньше. Температуру будут определять неустойчивые и более холодные воздушные массы. Ночью и утром прогнозируют кратковременный снег. Столбик термометра ночью понизится максимум до 9 градусов, днем - до 5. На отдельных участках дорог прогнозируют гололедицу, поэтому автовладельцев призывают быть особенно внимательными на дорогах.

 

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