Сложные погодные условия сохранятся в течение среды

28 Декабря 2016 15:37

Лесоповал в разных точках Минска. Как результат - 8 поврежденных автомобилей и балкон в пятиэтажном доме. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, который принес на нашу территорию циклон "Барбара", нарушил прочность деревьев. Для приземления городские великаны выбрали легковушки, припаркованные рядом с зеленой территорией. Пострадавших нет. В автомобилях - разные механические повреждения.

Сложные погодные условия сохранятся еще в течение среды. В четверг ветер утихнет и осадков станет меньше. Температуру будут определять неустойчивые и более холодные воздушные массы. Ночью и утром прогнозируют кратковременный снег. Столбик термометра ночью понизится максимум до 9 градусов, днем - до 5. На отдельных участках дорог прогнозируют гололедицу, поэтому автовладельцев призывают быть особенно внимательными на дорогах.