Сложнейшая операция при помощи всего двух проколов на теле 

23 Марта 2017 11:00

Белорусские хирурги вместе с голландскими коллегами впервые в СНГ поставили в аорту специальный имплантат совершенно новым способом. Необычный графт для операции разрабатывался в Америке более десяти лет и благодаря уникальному сплаву может самостоятельно расправляться в сосуде до нужного размера.

Подробности в "Панораме".







