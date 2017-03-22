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23 Марта 2017 11:00

Сложнейшая операция при помощи всего двух проколов на теле

Белорусские хирурги вместе с голландскими коллегами впервые в СНГ поставили в аорту специальный имплантат совершенно новым способом. Необычный графт для операции разрабатывался в Америке более десяти лет и благодаря уникальному сплаву может самостоятельно расправляться в сосуде до нужного размера.

Подробности в "Панораме".

Сложнейшая операция при помощи всего двух проколов на теле

Сложнейшая операция при помощи всего двух проколов на теле 


  

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