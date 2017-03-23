Сложнейшая операция без скальпеля

23 Марта 2017 15:03

Белорусские врачи вместе с коллегами из Нидерландов совершили уникальную для медиков СНГ операцию. Для вмешательства в главную артерию хирурги сделали два отверстия, через которые ввели специальный имплантант. Его необычный сплав позволяет самостоятельно раскрываться внутри организма до нужного размера.

Олег Полонецкий, заведующий рентгенооперационной РНПЦ "Кардиология":

"Сама операция для нас не новая. Эта операция называется эндопротезирование аорты. Она выполняется у пациентов с расширением аорты в брюшном отделе. Когда стенка аорты растягивается, чем больше она растягивается, тем больше увеличивается вероятность ее разрыва. Эта ситуация несет угрозу жизни пациента".

В среду наши медики вместе с хирургами из Нидерландов сделали две первые подобные операции, которые прошли успешно. Сегодня в РНПЦ "Кардиология" проходят еще два вмешательства, на этот раз зарубежные профессора просто наблюдают за работой наших хирургов.