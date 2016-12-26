Слова скорби и сочувствия русскому народу можно выразить в книге соболезнований

27 Декабря 2016 07:06

В память о погибших в авиакатастрофе под Сочи у ограды здания посольства России в Беларуси горят лампадки и лежат венки.

Выразить слова соболезнования и скорби идут и обычные белорусы, и высокопоставленные должностные лица. Книга соболезнований в диппредставительстве в Минске будет доступна и сегодня с 10-ти до 13-ти часов, а также с 14-ти до 17-ти.

Накануне по решению Президента Беларуси в знак солидарности и скорби по погибшим в авиакатастрофе в Минске и других городах страны была отключена праздничная иллюминация, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.