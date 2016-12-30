Слова благодарности за многолетний труд прозвучали во Дворце Республики

28 Декабря 2016 21:05

От имени Президента госнаграды врачам, педагогам, артистам, промышленникам (в почетном списке около 140 человек ) вручил премьер-министр. Андрей Кобяков также оценил труд работников нефтехимической, лесной отрасли и аграриев. Вручая медали "За трудовые заслуги" и Франциска Скорины глава правительства отметил символичность церемонии как итог года с высокими достижениями. К примеру, медицина Беларуси получила признание международных экспертов. Всемирная организация здравоохранения отметила, что наша страна уже достигла целей тысячелетия по сокращению детской смертности. Значимые результаты и в лечении онкозаболеваний.

По словам премьера, каждый, кто присутствовал сегодня в зале, заслужил высокие награды своим трудом, профессионализмом и ответственным отношением к делу.