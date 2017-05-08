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Слова благодарности ветеранам звучат от каждого белоруса
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9 Мая 2017 18:02

Слова благодарности ветеранам звучат от каждого белоруса

9 Мая слова благодарности и глубокой признательности нашим ветеранам звучали от каждого белоруса.

Сегодня к монументу на площади Победы и Вечному огню приходит молодое поколение белорусов - потомки солдат сороковых. Люди несут цветы, многие не скрывают слез.

  

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