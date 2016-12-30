Следственному комитету Беларуси 5 лет

1 Января 2017 15:03

День рождения сегодня отмечает самое молодое ведомство Беларуси. Следственному комитету 5 лет. За это время раскрыты тысячи уголовных дел. Благодаря профессионализму и высокой технической оснащенности современного следствия были распутаны и многие криминальные истории прошлых лет.