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Следственному комитету Беларуси 5 лет
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1 Января 2017 15:03

Следственному комитету Беларуси 5 лет

День рождения сегодня отмечает  самое молодое ведомство Беларуси. Следственному комитету 5 лет.  За это время  раскрыты тысячи уголовных дел. Благодаря профессионализму и высокой технической оснащенности современного следствия  были распутаны и многие криминальные истории прошлых лет.

 

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