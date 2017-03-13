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Сладкий баттл объединил любителей кондитерского искусства в столице
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13 Марта 2017 18:50

Сладкий баттл объединил любителей кондитерского искусства в столице

Эксклюзивные свадебные торты и десерты в формате 3D - за путевку на Кубок мира боролись десятки кулинаров из разных городов. Из сахара, карамели и шоколада в своих работах мастера воплотили фантастические сюжеты, сказочных персонажей и даже героев интернет-шуток. Лучших определили в одиннадцати номинациях.

Для кондитеров организаторы подготовили и неожиданные испытания. Так, участники турнира на глазах у зрителей создавали трехметровый свадебный торт.

  

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