Сладкий баттл объединил любителей кондитерского искусства в столице

13 Марта 2017 18:50

Эксклюзивные свадебные торты и десерты в формате 3D - за путевку на Кубок мира боролись десятки кулинаров из разных городов. Из сахара, карамели и шоколада в своих работах мастера воплотили фантастические сюжеты, сказочных персонажей и даже героев интернет-шуток. Лучших определили в одиннадцати номинациях.

Для кондитеров организаторы подготовили и неожиданные испытания. Так, участники турнира на глазах у зрителей создавали трехметровый свадебный торт.