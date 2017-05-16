Сладкие новинки к лету предлагает хладокомбинат №2

18 Мая 2017 10:00

Пломбир в большом сахарном рожке и мини-конусе, традиционный "Каштан" со вкусом лайма. Для летних хитов специально модернизировали оборудование. Так, только новая линия для эскимо в сутки производит около 10 тонн холодного лакомства. Что касается разнообразия ассортимента, предприятие предлагает 60 наименований: от ванильных пломбиров и шоколадных брикетов до плодово-ягодных десертов, топпинги самые различные. Плюс ко всему, в столице открыли первый музей мороженого.





Как будем спасаться от летнего зноя, расскажем в "Твоем городе".