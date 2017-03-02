Скорая смена погоды на этой неделе привела к разливу рек в центральном регионе

2 Марта 2017 15:25

Наиболее высокий уровень подъема воды метеорологи фиксируют на Березине, Свислочи, Вилии и Немане. Спасатели мониторят ситуацию. В случае необходимости техника и другое оборудование готовы выехать на подмогу. На самых опасных участках несут караул дежурные посты.

Антонина Станкевич с подробностями. Больше всех наводнениям рады домашние птицы. Утки с удовольствием плещутся в воде прямо в огороде. Не теряет оптимизма и хозяйка Наталья. Вода - дело такое, пришла и ушла, тем более что волноваться из-за того, что не можешь изменить, бессмысленно. К наводнениям местные жильцы привыкли. Неман разливается почти каждую весну.

В арсенале спасателей сегодня и специальные машины-вездеходы, и насосы, и наиболее актуальные в такую погоду лодки. В самых опасных местах несут караул дежурные посты.

Дважды в день - в восемь утра и вечера - метеоролог Елена Демидович замеряет уровень воды в Немане. Невооруженным глазом видно - река вышла с берегов, даже захватила местный пляж. Однако до всестолбцовского потопа еще далеко.

Подтопления жилых домов в районе пока нет. Вода стоит на огородах и кое-где подходит к хозпостройкам. Коренным образом ситуация может измениться после выходных. Кроме рек, воды может добавить и талый снег в лесах.

Наиболее высокий уровень подъема воды метеорологи также фиксируют на Березине, Свислочи и Вилии. Выйдут ли эти реки из берегов, покажет время, весна еще только началась.