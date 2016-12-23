24 Декабря 2016 21:18

Эта новость в первое время казалась из разряда фантастики - заморозить себя сегодня, чтобы воскреснуть в будущем. Сейчас приверженцев процедуры крионирования становится все больше. В России уже заморожено более 50 человек, в листе ожидания еще 200 пациентов. Среди тех, кто решился на заморозку, есть и белорусы. Как правило, это люди с неизлечимыми заболеваниями, которые надеются, что в будущем лекарство от их недуга будет найдено. Сколько стоит ледяное бессмертие - узнавала Дарья Белоусова-Петровская.

Для биофизика Игоря Артюхова книга Роберта Эттинжера "Перспективы бессмертия" - как Библия для ученого. Можно говорить, что именно с нее началась история крионики. Секрет "бессмертия " люди пытаются найти уже не один век. И крионирование - то есть, полная заморозка тела человека, сегодня не вымыслы писателей-фантастов, а реальная перспектива на вечную жизнь.

Игорь Артюхов, биофизик, криобиолог, директор по науке компании "Криорус": "Первое, что нужно сделать, - как можно быстрее охладить голову пациента. Это позволяет выиграть время, потому что, если не охлаждать голову, то гибель нейронов начинается через несколько часов, а если охладить, то через десятки часов и даже дней".

По закону, крионировать пациента можно только после его клинической смерти. И здесь уже время идет на минуты. Ограничений по возрасту для данной процедуры нет. Перед заморозкой специалисты проводят специальную хирургическую операцию. Из тела человека выкачивают всю кровь, а ее место заполняют криопротекторным раствором.

Первый крионированный человек - американский профессор психологии Джеймс Бэдфорд. Его тело было заморожено в 1967 году и уже хранится почти 50 лет без каких-либо признаков изменения. В России крионированием людей стали заниматься в 2003 году. За это время уже заморожено более 50 человек и 20 животных.

Тела пациентов хранятся в специальных криохранилищах. В фантастических фильмах - это огромные помещения, где тела людей помещают в большие стеклянные колбы. В реальной жизни все намного прозаичнее. Это небольшие ангары с закрытыми металлическими резервуарами.

Игорь Артюхов, биофизик, криобиолог, директор по науке компании "Криорус": "Контракт заключается на длительное время, поэтому стоит недешево. В США - 200 тысяч долларов, если полное тело сохранять, у нас - 36 тысяч, если все тело, и 12 - если только голову".

Кстати, среди "замороженных" пациентов есть и белорусы. Один человек уже прошел процедуру крионирования, с тремя заключены контракты. Получат ли они шанс на вторую жизнь, станет известно не раньше, чем через 100 лет. Пока случаев оживления замороженного человека мировая наука не знает.