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Скидки на билеты 27 и 28 февраля дарит Белавиа
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22 Февраля 2017 15:08

Скидки на билеты 27 и 28 февраля дарит Белавиа

Специальные цены - 50 евро плюс таксы и сборы. Акция стартует 27 февраля в 00:01 по минскому времени и завершается в 23:59 28 числа, пояснили в пресс-службе. Продажа билетов будет идти только на сайте компании. Акция действует только на прямые рейсы авиаперевозчика и только на регулярные маршруты. Направления в/из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута в ней не участвуют. Специальные цены будут доступны при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно. Количество мест по акции ограничено.

  

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