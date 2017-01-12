Ситуация по гриппу в Беларуси спокойная

11 Января 2017 15:00

В этом году было выявлено только несколько случаев заболевания этим вирусом. Такое заявление сегодня прозвучало на пресс-конференции в Минске. Между тем Минздрав будет пристальнее отслеживать ситуацию с гриппом в школах после возвращения детей с каникул.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями для января уже стала традиционной — сейчас подъемов эпидемиологи не наблюдают. И даже за прошлую неделю по сравнению с предыдущей диагноз грипп и ОРВИ в карточках пациентов стал появляться реже. Только в Гомельской области остался на том же уровне, в Брестской - вырос максимум на 3 %. В основном врачи сегодня диагностируют вирусы негриппозного происхождения - аденовирусы, риновирусы или парагрипп.

В то же время медики отмечают, что противогриппозные препараты целесообразно применять лишь при подтвержденном диагнозе "грипп". Меняются и сами вирусы, и их чувствительность к медикаментам.