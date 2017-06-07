Общество
8 Июня 2017 15:06
Систему электронной регистрации иностранных граждан запустят в Беларуси до конца года
Это можно будет сделать онлайн, через единый портал электронных услуг. При этом сохраняется возможность и личной явки.
При этом 5-дневный безвизовый режим повысил интерес у иностранных гостей к нашей стране. Это касается прежде всего исторического и делового туризма. Сегодня это отметили представители туроператоров Канады и США во время круглого стола в профильном министерстве. По самым скромным подсчетам, зарубежные гости готовы ежедневно тратить от 50 до 100 долларов без учета перелета и проживания.
С февраля в Беларуси действует безвизовый режим для граждан 80 государств. За это время нашу страну посетили около 23 тысяч туристов. В основном это немцы, поляки и итальянцы.
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