Систему электронной регистрации иностранных граждан запустят в Беларуси до конца года

8 Июня 2017 15:06

Это можно будет сделать онлайн, через единый портал электронных услуг. При этом сохраняется возможность и личной явки.

При этом 5-дневный безвизовый режим повысил интерес у иностранных гостей к нашей стране. Это касается прежде всего исторического и делового туризма. Сегодня это отметили представители туроператоров Канады и США во время круглого стола в профильном министерстве. По самым скромным подсчетам, зарубежные гости готовы ежедневно тратить от 50 до 100 долларов без учета перелета и проживания.

С февраля в Беларуси действует безвизовый режим для граждан 80 государств. За это время нашу страну посетили около 23 тысяч туристов. В основном это немцы, поляки и итальянцы.