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Система здравоохранения Минска до 2020 года полностью перейдет на электронный формат
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16 Июня 2017 15:34

Система здравоохранения Минска до 2020 года полностью перейдет на электронный формат

Процесс этот, напомним, начали с электронных рецептов. Пластиковые карточки, при помощи которых можно приобрести лекарства в аптеках, а также получить талон на консультацию, уже имеют полтора миллиона минчан. Выдают такие рецепты как детские, так и взрослые поликлиники. Следующий этап - появление электронных амбулаторных карточек пациента.

Система электронной очереди также набирает популярность. Соответствующие терминалы имеют 69 учреждений. В этом году планируется закупить еще несколько комплектов оборудования для новых поликлиник.

  

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