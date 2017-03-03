Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Синоптики прогнозируют сильные дожди
Общество
RSS
Синоптики прогнозируют сильные дожди
Скачать Поделиться

5 Марта 2017 15:01

Синоптики прогнозируют сильные дожди

Быть предельно внимательными на дорогах нужно водителям и пешеходам в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют сильные дожди. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем в начале недели будет комфортно - до 14 с плюсом. Гидромет предупреждает, что в связи с теплой погодой на реках и водоемах идет таянье льда. Поэтому выходить на него нельзя. Активное таяние снега уже привело к подтоплениям. В Лиозненском районе под водой оказался мост и грунтовая дорога. Транспортное сообщение с населенным пунктом, в котором проживает 8 человек, затруднено.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =