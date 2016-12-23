Общество
23 Декабря 2016 15:23
Синоптики прогнозируют на ближайшие дни не совсем характерную для зимы погоду
Средняя температура воздуха на 5 градусов превысит климатическую норму. В выходные термометры будут держаться на отметке около ноля. В субботу погоду будут определять влажные воздушные массы с Атлантики. Ночью пройдут кратковременные осадки - мокрый снег и дождь. На дорогах сохранится гололедица. Минимальная температура ночью - до минус шести, днем до плюс четырех. Тем временем климатологи начали подводить предварительные итоги 2016 года. Он претендует на звание самого теплого за всю историю метеонаблюдений Беларуси. Вероятнее всего, 31 декабря Беларусь встретит без снега. В Минске в новогоднюю ночь температура будет почти плюс два градуса.
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